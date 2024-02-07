辛曉琪日前和歌迷聚會慶生。（同學影音提供）

辛曉琪日前和歌迷聚會慶生。（同學影音提供）

療傷天后辛曉琪終於完成在2月2日和2月3日所舉行的「辛曉琪2024『療傷那天後』legacy演唱會」，24小時內一連3場演唱，讓她興奮地高喊「完成艱難的任務。」寫下演唱生涯的新篇章，這次的演出也讓世界各地的歌迷回到台灣，共襄盛舉，用行動支持她。

辛曉琪非常感謝主辦方寬宏藝術的盛情邀約，讓歌迷們這麼近距離的欣賞她的歌聲，其中有癌末的歌迷，打著點滴到場聆聽。擁擠的現場，還出現一位視障的歌迷，拄著拐杖獨自前來。甚至有歌迷說自己宛如看到張國榮哥哥穿著白色西裝，帥氣的站在音樂總監屠穎老師身旁。

千里迢迢前來的歌迷，包括從澳洲、新加坡、馬來西亞、大陸來的歌迷，而辛曉琪的歌迷會「曉音家族」也繼續繁衍，歌迷不停地加入，成為天后唱下去的力量。

辛曉琪總是用歌聲療癒人們，這場近距離的演唱，也讓很多人帶著幸福回家過年，而在2月8日生日前完成這三場演唱會，對辛曉琪和歌迷而言都別具意義。