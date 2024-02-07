農曆新年即將到來，龍潭警分局除了努力維護交通與治安，另針對轄內弱勢家庭民眾亦不遺餘力的提供關懷送暖。聖亭派出所副所長傅錫城平時利用勤餘或休假期間走訪派出所轄區每個角落，長期關懷轄區內弱勢家庭，並經常教導所內各警勤區員警除了平時在執勤上維護轄區治安外，更要深耕經營警勤區，對於為民服務工作更是重要，主動發掘深入了解並關懷轄內生活困苦亟需濟助的弱勢家庭。

判出所副所長傅錫城與巡官陳冠亘、警員楊文杰及警專實習生鐘名哲等4人，於6日共同前往轄區濟助關懷弱勢家庭，發送生活物資，傅員表示在現今社會上對於關懷弱勢是不遺餘力的，平時秉持著慈悲之心關懷他人，在從警期間主動關懷了解需要幫助的人，帶給民眾溫暖。

其中弱勢關懷戶中的李姓男子與妻子共同扶養6名子女，年紀最大的就讀國中，另外5位小朋友尚未滿6歲，李男多年前工作時發生意外，造成脊椎摔傷，家中目前僅靠李男每月打零工的微薄薪資照顧全家人。

派出所主管及同仁經常利用勤餘或休假時間不定時前往探視關懷，並積極透過警察機關管道，轉介通報張榮發慈善基金會申請急難救助金及提供民生物資、生活扶助，盼能改善李男一家目前困境。

警察工作除了維護治安及交通，亦將不定期關懷訪視弱勢家庭，主動探訪轄區弱勢家庭及低收入戶，同時也呼籲大眾，若發現弱勢民眾，可主動聯繫警方或通知區公所及社福單位，以便即時伸出援手，改善轄內老弱的生活環境。