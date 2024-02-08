高雄美食街上2人碰撞 男子不滿外籍男說他有病引爆嚴重口角

高雄市左營區裕誠路美食街昨日晚間傳出一名外國男子遭壯碩男辱罵三字經，將他推倒及追打之事，警方到場處理，釐清原來是壯碩陳男因與騎單車經過的外籍男子不慎碰撞，陳男擔心他摔倒出手攙扶，導致外籍男子誤認陳有意傷害他，員警立即區隔雙方，才順利結束脫序行為。

左營分局新莊派出所於2月7日晚間8時43分許，獲報在左營區裕誠路上有糾紛情事，立即派遣線上警網趕赴處理。

警方趕到現場瞭解，原來是41歲外籍男子吉大偉騎乘自行車沿裕誠路人行道行駛，抵達裕誠路美食街時，站於該處之46歲陳男恰巧轉身，致使雙方稍有碰撞。

警方調查，陳男因為擔心外籍男吉大衛摔倒而出手攙扶，不料吉大衛卻誤以為陳男有攻擊意圖，2人因此發生口角、互相推擠。

據悉，陳男疑似有喝酒，不僅對吉大衛大聲咆哮，還罵三字經，嗆自己是台灣的啦，質疑外國人說他有病，「我有病，報警啊」！2人在推擠過程中導致吉大衛的雙腳不慎遭其自行車鐵鍊刮傷，員警即時到場區隔雙方、制止爭執，才結束脫序行為。

左營分局表示，該案員警於現場釐清確認無打架情事，另外籍男子吉大衛自認雙腳刮傷部分並無大礙，不願就醫、提告，均暫不提告訴。

但由於2人的脫序行為，已違反社會秩序維護法第87條「加暴行於人者，處新台幣1萬8000元以下罰鍰」之規定，員警仍依法函送偵辦。呼籲民眾若發生糾紛，應採和平理性方式解決，以避免衍生事端而觸法。

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