江國賓、苗可麗、林秀玲23年前合作《台灣阿誠》，現在也一起在三立8點台劇《天道》演出，日前3人就翻出了23年前拍攝《台灣阿誠》時的賀年照，苗可麗笑稱自己返老還童，「怎麼好像比以前年輕？老起來放好像還不錯，提前演媽媽，演到變媽媽的時候就會覺得自己好像都沒變。」

苗可麗去年工作較忙，陪父母時間少，今年《天道》預計拍到除夕前，她希望能夠回家陪父母過年，發紅包讓老人家開心。遠在英國留學的女兒原本沒要回台，最後還是決定趕回來，偷偷給阿公、阿嬤驚喜，「這應該是今年過年非常棒的一件事情。」

江國賓今年過年會趕回屏東和家人一起過年，他目前計畫吃完年夜飯就趕回台北，「去年帶媽媽在台北過年，但她過年一直想回南部的家，所以今年我回去就好，這樣對媽媽身體也比較好，因為在老家還有師兄師姐們，而且姊夫也會回去陪她。」

林秀玲則開心老公今年會回台過年，笑說其實老公比她還會做菜，「疫情期間磨練出來的，因為回不來也沒外送，只能自己做，而且現在還學會做一些大菜，也會做燉排骨、酸菜白肉等，但最拿手是類似燉菜，比較蘇聯式，就像羅宋湯一樣，只是裡面菜都滿滿。」每年兒子也很期待她的紅包，「我算是大方的媽媽，一包就是3600。」