31歲男藝人沈建宏從童星出道，出道作品為2003年電視劇《原味的夏天》，後來跟男星陳奕組成AK，已在演藝圈打滾21年。近日，沈建宏坦承在傳統市場擺攤賣雞肉，被外界用「淪落」字眼來形容；對此，沈建宏在節目高EQ看待此事。

沈建宏最近上節目《命運好好玩》表示，透過朋友的引薦，假日到傳統市場擺攤賣雞肉，事前每天替100隻雞去骨，學一個禮拜就上手；被問到收入有沒有高於演藝工作？沈建宏皺了一下眉頭，表示演藝圈的薪水不固定，但做生意當老闆後，收入穩定很多，自由度也頗高，且叫賣的過程需放下身段，漸漸地突破自我，所以他覺得這份工作賺到最多的是成長的成就感，父母也支持。

沈建宏上節目分享擺攤的故事。（圖／FB@沈建宏）

面對部分媒體用「淪落、沉淪」形容自己的副業，沈建宏表示出道多年認識許多記者朋友，他們並沒有惡意，而那篇新聞出刊後，引起外界的高度關注，很多網友都傳訊息謝謝沈建宏以自身經歷鼓舞了他們，感到滿滿的正面能量，讓沈建宏既訝異又開心。

不過，沈建宏說目前沒有因為轉行賣雞肉而接到戲劇邀約，但這半個月上了六、七個通告，「我覺得也是一個很棒的曝光，也很感謝。」同時，沈建宏亦認為賣雞肉的經歷，對表演來說是很好的養分，搞不好未來接到類似的戲，就不需要替身。