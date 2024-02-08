春節連假8日已起跑，家家戶戶在團圓之際，總免不了大吃大喝，導致年後腸胃疾病暴增。台中慈濟醫院肝膽腸胃科醫師廖光福建議，春節飲食要「清淡、溫軟」為主，避免暴飲暴食，喝湯先以小湯匙淺嘗，不燙口後再慢慢喝，才能常保健康。

新春家族團圓、聚餐很多，餐桌上一道道美味佳餚、熱呼呼的湯品，在冷颼颼的天氣增添一絲暖意；尤其傳統習俗喜歡火鍋「添財、家旺」的吉祥象徵，往往會持續加溫，再加入食材繼續煮，口味、溫度都會持續增加，但「燙口」食物對口腔、食道，甚至胃部都是傷害。

品嘗熱湯有訣竅，降溫後品嘗更能喝出湯汁的美味。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

廖光福表示，往年春節前後，會有很多上消化道疾病病人就醫，建議春節飲食要正常，避免暴飲暴食，過於油膩、鹹、甜的食物，都會造成負擔，尤其是不潔或燙口的食物更要小心；另喝湯的安全食用溫度大約50至60度，如果盛湯時感覺會燙手，就是太燙，務必慢點喝、放涼點再喝才安全。

台中慈濟醫院肝膽腸胃科醫師廖光福8日囑咐病人，春節期間要注意飲食，避免腸胃疾病惡化。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

營養師陳儀滋指出，喝熱湯有訣竅，盛湯時先用湯勺撥開湯油，可減少喝進過多油脂，更能讓湯液較快降溫；食用時先以小湯匙淺嘗，確實不燙口再慢慢喝，更能品嘗湯汁美味。陳儀滋提醒，濃郁且重口味的湯品、年菜，都屬於多油、高鹽、高熱量食物，有腸胃道疾病、慢性腎臟病與糖尿病、三高的病人要特別注意。

台中慈濟醫院營養師陳儀滋8日提醒，有腸胃道疾病、慢性腎臟病與糖尿病、三高病人，應遵守高油、高鹽、高熱量食物的攝取量。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

春節假期是身心放鬆好時機，但生活作息與飲食卻必須節制不能放縱。陳儀滋提醒，年菜大都是精緻料理，口味比較偏重，飲食還是應該均衡、多樣化，用心品嘗每道料理，「清淡、溫軟」最佳。