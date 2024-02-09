民進黨立院黨團總召柯建銘8日晚間有感而發，在Threads發文表示，小年夜花市朋友送來英國頂級比賽級，罕見淺黃色拖鞋蘭，驚豔不已，相對而視，靜心觀己，沉澱之餘回顧。

他說，1／13選後重回朝小野大，1／15民眾黨提出文不對題的國會改革，博聲量演出、2／1正副院長改選，2／5朝野協商。這不到一個月的時間，可說是晚近台灣最驚悚吸睛的政治大戲。

柯建銘表示，內行人看門道，外行人看熱鬧，其實這只是拉開未來四年朝野攻防之序幕而已，輸贏還早，不用急，勿悲喜，世事如棋局局新，立法院是局局變，局局亂。

柯建銘說，但看到KMT整黨志得意滿，義和團式荒謬的演出，是最大附加價值，另立法院長韓國瑜主持一個最簡單的朝野協商，因與過去形象反差而博得超值評價。

柯建銘表示，這兩件事他的評語是「勢高險隨，位盛危至，福禍相伴」，與蘭對看，心也沉澱。明日一早，返鄉過年，近鄉情怯？新竹，我回來了！