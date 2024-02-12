過去在親子台以藝名「葡萄姐姐」出道的米可白，老家在彰化鹿港經營知名餅舖，孝順的她逢年過節都會回家幫忙父母親，今(12日)稍早，她曬出路人拍到她戴著口罩，看似一臉不爽的照片，暗指她態度不好，引來不少網友幫她留言緩頰，米可白則表示，以前她是想帶給大家歡樂的大姐姐，演戲時是想把角色演好的演員，回鹿港時她只是個想分擔辛勞的女兒，希望也謝謝大家喜歡每個她。

米可白過去每逢重要節日都會回家幫忙賣餅，甚至曾親上火線嗆代購網友不注重食物保存期限與食安問題。今稍早，她曬出自己被路人拍到表情不好的照片，酸民紛紛說：「怎麼感覺心情不是很好」、「一臉沒睡飽不爽的感覺」、「戴口罩合照，這可絕了」，有粉絲為她護航引起筆戰，米可白高EQ表示：「謝謝大家的貼心 不要為我鬥嘴了～你們好可愛喔！」

米可白發文。（圖／翻攝自米可白臉書）

有網友為米可白心疼說：「要拍戲，回家又要幫賣餅，看那個眼皮應該是太累了」、「看的出來他很累，尤其還要面對這些遊客，想找他拍照」、「戴口罩是因為她們在做生意！（食品衛生）那麼多人要求拍照還要求她拿下口罩也太為難她了！互相體諒吧！」，米可白則表示：「兒童節目時 ～我只是個喜歡孩子笑容的大姐姐；綜藝節目時～我只是個帶給觀眾歡笑的演藝人員；戲劇時～我只是個跟角色一起同喜同悲的演員；鹿港賣餅時～我只是個想分擔家人辛苦的女兒」，謝謝大家喜歡每個她。

米可白離開親子台後，積極轉戰當演員，去年終於以《牛車來去》獲得第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，當時她在台上落淚說從姐姐變通告藝人，再努力成為演員，一路上不容易，「我真的很喜歡演戲，媽媽我為你爭光了」，「鍍金」後的她也人氣直升，今年回老家賣餅時，引來更多民眾求合照和祝福，今稍早她留言回應臭臉疑雲後，方馨讚她：「陽光女孩 ，有顆善良正向的心」，米可白也回：「謝謝仙女～想你」。