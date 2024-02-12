根據《中央選舉委員會選舉資料庫》的統計資料指出，地方民意代表女性參政的比例創20年以來新高，而對於最欣賞藍、綠、白三黨中哪位女性政治人物，國民黨台北市議員游淑慧今（12）日就表示，「對我來說，分別是呂秀蓮、盧秀燕、蔡壁如」，引發討論。

游淑慧12日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「對我來說，呂秀蓮是台灣第一代從政的女性，我們現在女性從政選舉，很稀鬆平常，這一點她克服了當時很多社會的偏見，我覺得這蠻厲害」，再來游淑慧更接著說，「再來是盧秀燕市長，當然我兩年前就寫過一篇臉書，我希望她成為台灣的梅克爾，因為她其實拿捏得非常好，她在台中的施政，其實綠的不討厭她，她跟藍的距離也沒有很遠，其實台灣應該要藍綠和解，這是最終的走向」。

最後游淑慧也提到，「再來蔡壁如，我覺得她是一個很理性的女生，我喜歡理性的女生，我們第一次見面就聊市政聊得很愉快，雖然完全意見不一樣」。