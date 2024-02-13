53歲男星何豪傑演出多部經典台灣電視劇，還曾拿下第36屆金鐘獎連續劇男配角獎，演技備受肯定。而他昨（12）日趁著春節期間出門踏青，沒想到卻突然抽筋，只能在路邊席地而坐，幸好多位經過的路人及時給予協助，讓他感動直呼：「你們皆是台灣最美麗的風景！」

何豪傑昨日傍晚騎著自行車至淡水欣賞夕陽美景，想要享用美食卻連連撲空，最後只好作罷。結果肚子未填飽的他，回程路上大腿竟然抽筋，他透露自己除了腿不斷顫抖，只能一動不動的停在路邊，「雖然我想去對面麵攤坐著休息，但是只能先席地而坐了。」

所幸有一位熱心民眾上前詢問是否需要幫何豪傑叫救護車，不過何豪傑認為自己僅需稍作休息便婉拒好意。沒過多久，又有一位小吃攤客人與老闆攙扶他至店裡歇息；聽聞路人提醒抽筋要吃鹽巴後，老闆更直接給出大把鹽巴，客人則提供B群要他一併服下，「搭配鹽水喝了吧，治療抽筋有效喔！」

事後何豪傑發文感動說道：「你們知道鹽水配B群吞下去是什麼感覺嗎？是心暖呼呼的感覺，是令人動容的感覺，是人與人之間最美好的感覺。」網友聽聞這段經歷也誇讚「好棒好溫馨喔，人間處處有溫暖」、「句句都是滿滿溫暖和愛」、「台灣最美的風景是人」。