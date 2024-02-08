一名越籍阮姓女子與友人日前至新北市三芝區遊玩，車輛停留加油站時，一時大意將名牌皮夾遺忘於後行李箱上；待轎車開始行駛，皮夾直接被甩飛至機車道，所幸遭後方男車主拾獲，並主動交付予警方。

警方指出，30歲越南籍阮姓女子近日前往淡水警分局後厝派出所報案，指稱她與好友開車途經加油站時，將價值4萬多元的LV名牌皮夾，擺放在車輛的後行李箱忘記拿走。直至離開一陣子後，阮女才驚覺皮夾遺落，隨即請求警方協助，同時趕回加油站附近查找。

事後，警方透過調閱監視畫面，查獲阮女離開加油站、右轉駛入車道時，皮夾被甩飛至機車道上，並遭後方男車主撿走。對此，男車主指出，由於當下需要修理轎車，未能第一時間將皮夾交付警方，隨後送交至派出所。

阮女接獲警方通知，隨即奔赴派出所領回遺失皮夾，清點財物未短少，不禁表示，原已不抱任何希望，但收到來自警方尋獲皮夾的好消息時，大力肯定員警的辦案效率。