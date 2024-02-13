一名男騎士今天（13日）晚間7時許，騎車經過台北市順安街與景美街口，當時該路口是紅燈，大家在等候紅燈時，前方騎士突然掏出沖天炮，手持就點燃發射，沒想到沖天炮掉落在男騎士車前爆炸，讓騎士當場飆罵「三個字」，並將行車紀錄器畫面PO在網路。

這名在路上遇到行動自走砲的騎士，將行車紀錄器畫面PO在網路《爆料公社》，當時在停等紅燈，就有發現前方騎士疑似在拿怪怪的物品，沒想到他突然拿出沖天炮，然後用打火機點燃，然後左手高高舉起，沖天炮就這樣射出，但最讓人想不到的是，沖天炮掉落男騎士車前才爆炸，真是讓人傻眼。

沖天炮射出去後，施放者就騎車跑掉，最後在男騎士前面爆炸。（翻攝爆料公社）

這影片放上網路後，網友紛紛留言表示：「罵的好」、「這國罵真倒地」、「遇到瘋子了」、「好危險啊」、「還好沒有炸到人」、「這可以檢舉了」。

這名怪怪騎士施放地點旁邊就是國小，依規定文教區周圍50公尺，全日不可施放會發出笛音或爆音的一般煙火與專業爆竹煙火，違反公告可處新台幣3000元以上、3萬元以下罰鍰。