大年初四晚間，高雄市楠梓區一部垃圾車執行垃圾清運任務時，不慎陷於路中受阻，楠梓警分局獲報到場實施管制及交通疏導，現場無人受傷，後經拖吊車協助，才將垃圾車順利拉出。

警方表示，2月13日晚間9時30分，楠梓清潔隊一部垃圾車在楠梓區德民路356巷內執行垃圾清運任務，因不明原因路面塌陷，導致右後輪陷於路中，後經拖吊車到場將垃圾車拉出，警方全程於現場管制、疏導，以維交通順暢與行經人車安全，垃圾車順利脫困後則繼續執行清運任務。

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