今天（14日）是春節連假返工日，台9線南迴公路發生2輛休旅車對撞事故，造成4人受傷，無生命危險，警方獲報隨即趕赴現場處置，並進行交通疏導，避免車流回堵，詳細事故原因待釐清。

台東大武警分局今上午10點36分接獲報案，於台9線409.5公里路段發生2車對撞事故，現場紅、黑休旅車車頭凹陷變形，車殼、零件散落，阻礙雙向車道通行，立即指派金崙派出所、線上機動警力及交通事故小隊前往處置及交通疏導。

經查，34歲王姓男子駕駛紅色休旅車搭載42歲陳姓女子，沿台9線由北往南行駛，行經南迴公路409.5公里路段時，不明原因與對向56歲蕭姓男子駕駛的黑色休旅車對撞，當時車內搭載52歲林姓女子，一度傳出紅車王男受困，所幸經消防人員救援，順利脫困，4人均受傷，無生命危險，送往醫院救治。

大武警察分局表示，詳細肇事原因，由交通小隊調查釐清中，也呼籲請駕駛人勿疲勞駕駛、超速及任意超車，隨時注意車前狀況，遵守交通規則。