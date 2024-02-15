別以為公家伙食都上不了檯面！台北警信義分局的私房菜「紅燒牛肉麵」名號就響亮到流傳四方，一般人有錢都吃不到，只有繳了伙食費參加團伙的員警、前來參訪的官員、民代等貴賓才有機會大飽口福，而且每個月僅供應一次。局內員警直誇「CP值太高」，因為一餐70元可以吃到信義區頂級牛肉麵，非常划算。

34歲的柏融從1樓三張犁派出所員警變成7樓餐廳主廚，不藏私公開熬牛肉麵的白湯材料，秘訣是多加白胡椒帶出牛肉湯香氣。（圖／黃耀徵攝）

一早7點，信義分局7樓廚房燈已經亮起，34歲的大廚陳柏融穿著印有POLICE的T恤開始忙碌，今天中午菜單是警局中遠近馳名的紅燒牛肉麵，柏融快手快腳將牛肋條切好過水，旁邊靜置一晚由牛骨、薑塊、蘋果熬製，乳白色澤的大骨湯已準備妥當，接下來就是牛肉麵好吃的重頭戲「翻炒後燉煮」。

柏融將老薑拍碎下鍋煸炒出香氣，再下蔥白，香味撲鼻，接著整筐26斤牛肋條全部下鍋，等肉的外型定型後再翻炒，還加冰糖上色，淋上米酒、醬油，加入熬好的白湯，中藥包和秘製配方全部進鍋，水滾撈出浮沫，小火燉煮約1小時，就等肉爛香濃，準11點開伙上菜。

以油花較多的牛肋條烹製而成的牛肉麵，加上自家炒製酸菜和小魚乾辣椒是超級絕配，團膳一碗僅70元秒殺市面上牛肉麵。（圖／黃耀徵攝）

今天菜單除了牛肉麵，還配上自家炒製的鹹菜和小魚乾辣椒，佐涼拌黃瓜和素雞，不吃牛的也有香噴噴肉燥麵供應。9點整，廚房2個小幫手也就位，一個洗小黃瓜，一個削白蘿蔔，等著加入牛肉湯一起煮，大廚陳柏融在廚房遊走指揮，洗菜、切菜、炒辣椒、炒鹹菜，3人如同演奏樂曲，分工配合堪稱行雲流水，2個小時內菜色全部完成。

午餐時間一到，食堂陸續出現排隊人潮，除了牛肋條限量1人2條，其他的小菜、牛肉湯都任君吃到飽，拿飯盒裝的、現打現吃，也不乏現繳100元臨時搭伙吃牛肉麵的員警；熱騰騰牛肉麵香噴噴上桌，員警們低頭大啖牛肉麵，好評多多「CP值超高、肉很好吃、現在哪裡有70元的牛肉麵、味道跟外面店家賣的差不多、我警大同學之前就說過信義的牛肉麵很好吃」。

紅燒牛肉麵是信義分局員警團伙中的超級私房菜，每個月最後一個星期五供應，老學長們煮的牛肉麵太有名，連柏融到市場買菜，熟識的老闆也吹噓「牛肉麵是我教他做的」。當初因為廚房學長退休，柏融對烹飪有興趣加上有丙級中餐執照，在同仁推薦下直升7樓廚房，從一線三星的派出所員警成了統理團伙的廚師。

雖然辦團伙不簡單，全分局加派出所僅3分之一、約100名同仁參加，伙食費每餐僅52到70元，一周七天供應，「經濟實惠」還要顧到菜色、預算常讓他傷腦筋，近來甚至需要長官掏腰包給加菜金才吃得起牛肉麵，「我不能對不起這碗牛肉麵」。

柏融說自己從警以來一直都待在信義分局，牛肉麵是早年流傳下來的傳統，也是犒賞同仁們的餐食，為了煮好這碗麵，他試吃了幾十家牛肉麵，品嘗分析「找味道」，還上YouTube學名廚詹姆士煮紅燒牛肉麵，自己琢磨鑽研才「煉」出如今的紅燒湯頭、牛肉肉質，他很有信心這碗牛肉麵在整個信義區內絕對排名靠前。

至於大鍋伙食紅燒牛肉如何複製到小家庭，柏融不藏私解釋「好的牛肉是關鍵」，最建議選擇油脂豐富易燉煮、肉質Q彈的牛肋條，蘋果、薑、白胡椒或中藥店配的滷包按個人喜好使用，「只要有心，就是碗好吃的牛肉麵。」

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