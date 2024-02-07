去年同一地點遭查獲酒駕 今掛假車牌罪加一等

北市警察局保安警察大隊日前執行路檢勤務，攔查到一名呂姓男子酒駕，發現呂嫌去年也在同一地點、遭同一名員警查獲酒後駕車，且員警經查車牌屬吊扣狀態，細心檢查發現是掛偽造車牌，罪加一等，詢後依公共危險、偽造文書罪嫌移送偵辦。

保大員警日前上午10許，在大安區羅斯福路、辛亥路口執行路檢，攔查1輛BMW自小客車，發現呂姓駕駛臉部潮紅並散發濃烈酒氣，經酒精檢知器初篩有酒精反應，遂請呂男下車以酒測器檢測為0.53。

執勤員警馬上認出呂嫌去年7月曾被他查獲酒駕，依規定必需吊扣汽車牌照2年，顯然該車懸掛車牌有問題，呂嫌才坦承該車牌是在網路上以9500元代價購得，當場再多吃一條偽造文書罪嫌。

警方表示，民眾飲酒後如有行車需求，可以指定親友駕駛、改搭計程車或酒後代駕等方式，更要留意隔日宿醉情形，喝酒千萬別開車。另車輛號牌屬具公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售或懸掛於車輛並行駛於道路上，最重可判1年徒刑，另最重可處1萬8000元罰鍰，切勿以身試法。

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