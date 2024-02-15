台灣四面環海，最能落實海洋永續精神的海洋保育法，卻因獨缺行政院版本草案，立法進度延宕，行政院會今日總算正式拍板，草案中設計審議會機制，讓用海單位參與決策，並賦予主管機關畫設庇護區、管理保護區、公告禁限制行為、調查實施保育措施、派遣觀察員蒐集資料等權限，並提供吹哨者條款及公民訴訟等公民監督途徑。

2019年國內通過《海洋基本法》，明定政府2年內完成制定基於生態系統為基礎的保育法令，海洋三法中卻只有《海洋產業發展條例》立法通過，《海洋保育法》、《海域空間管理法》未有下文，不過海委會主委管碧玲日前透露，海保法草案將列為立法院本會期優先法案，政院也於今日院會中正式通過，草案將送立法院審議。

海保法草案計5章30條，管碧玲指出，本次立法賦予主管機關5大權限，首先，得就海洋生態系統有特別保護必要，且未經其他主管機關劃設為海洋保護區者，劃定為海洋庇護區；第二，可會商有關機關，訂定整體海洋保護區管理政策方針，妥善管理保護區。

第三，可會商相關目的事業主管機關，針對海洋遊憩、船舶航行、器具採捕或其他人為活動訂定限制或禁止事項；第四，可以進行相關調查以及實施保育復育措施；第五，可以指派海洋保育觀察員在船舶、海洋設施、海域工程或周圍從事觀察、監測及蒐集資料。

其次，管碧玲指出，為能讓全民參與及監督各項相關作為，該法也提供「吹哨者條款」以及「公民訴訟條款」二大途徑，獎勵民眾舉發違法事件，以及得就主管機關疏於執行者，直接向高等行政法院提起訴訟。

同時，為避免影響現有用海單位權益，該法同時設計有三項保障。管碧玲說，首先針對庇護區劃設以及規範禁限制行為設立審議會機制，由專家學者、民間團體以及相關機關組成，妥為考量利害關係人權益。

其次，就庇護區採分區管理，在緩衝區及永續利用區適時開放相容的利用行為，例如從事採捕海洋生物，在緩衝區內經核可得為之，又諸如鋪設電纜等海洋工程，在緩衝區以及永續利用區內，經核可亦得為之。

第三，基於信賴保護原則，在畫定海洋庇護區之前，已合法取得同意、其他各項經許可或核准的行為，得繼續從事至有效期限屆滿為止。

管碧玲表示，繼去年提出海洋汙染防治法修正案以及海洋產業發展條例之後，持續與各方協商海洋保育法草案並達成初步共識，希望「海洋保育法」能順利立法，讓台灣在保護海洋生態環境、促進海洋保護區管理成效、保育與復育海洋生物多樣性等面向向前邁進，並與氣候變遷因應法等法規互相呼應，營造健康的海洋生態環境，兼顧藍色產業的永續經營、共創健康海洋環境及資源永續利用。