70多歲林姓修行婦人，去年4月11日中午，搭乘南港展覽館捷運站電扶梯，因重心不穩向後跌倒，導致2名女子受傷，士林地院法官勘驗監視器，林婦並未緊握扶手，自己有過失，依過失傷害判處拘役50日，得易科罰金5萬，可上訴。

判決指出，林婦搭乘捷運站內電扶梯上升，本應注意捷運內宣導的「緊握扶手、站穩踏階」，卻在上升的時候往後跌倒，導致後方張姓民眾髖部、右膝挫傷，江姓民眾左側踝部、足部挫傷。

林姓婦人辯稱，手扶梯的扶手與階梯速度不一樣，扶手比較慢，階梯比較快，才會一時抓不住往後倒，當時立即說對不起。辯護人則說，林婦站立有緊握扶手，是電扶梯運作的問題，整件事屬於意外，無從對林婦做出不利的認定，請求給予無罪判決。

法官勘驗監視器，事發前1分鐘，許多乘客均站立往上，電扶梯並無明顯跳動的異狀，事發時，林婦右手前臂放在扶手帶上，隨後右側上身靠著扶手帶，並以右手托住頭部右臉頰及下巴處，未緊握扶手，導致重心不穩往後跌倒，碰撞後方張姓、江姓民眾，認定具有因果關係。

判決指出，林婦否認犯行，對賠償金額無共識，考量林婦並無真心悔悟，依過失傷害罪判處拘役50日得易科罰金。