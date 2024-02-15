味全龍「新同學」陳禹勳新球季將穿上5號球衣，他在開訓典禮上高喊「愛拚才會贏」，希望能為球隊做出貢獻，去年季後動右手肘骨刺手術的他預計在3月15日脫離傷兵名單，有機會能夠趕上開季，總教練葉君璋也認為可中繼、後援的他將成為球隊活棋。

陳禹勳去年季後被樂天桃猿擺在60人名單外，一度傳出其他5支球隊都對他沒有興趣，最後確定落腳味全，今年他也披上5號龍袍重新出發，開訓典禮自我介紹時他說：「大家可以叫我『龍五』，龍眾一心，愛拚才會贏。」

去年季後等待合約時期，陳禹勳始終保持正面樂觀心態，一切交給經紀公司處理，「經紀公司每天都有回報進度，所以沒有太大壓力怕沒球隊，回報都是不錯的消息，只是當時還沒辦法太快宣布。」

加入龍隊後，陳禹勳笑說最難的是記隊友的名字，球隊的作息跟訓練步調只要經過一兩週就可以適應。去年動刀根除右手肘傷勢的他，預計3月15日就可脫離傷兵名單，15日也首度進牛棚正式練投約25球，「我覺得還可以，目前都照著防護團隊的課表去走，也不能多丟，感覺比較美式作風。」

陳禹勳透露，先前與林泓育、郭嚴文討論申請自由球員（FA）時就說不要去餵球就好，因為味全的投手陣容太堅強，20幾個人中有10幾個球速可以破150公里，要從中佔到一席之地要更突出才行。

對於葉總提到陳禹勳經驗豐富，可中繼、後援十分活用，若球隊有狀況都能補上，他笑說，學弟陳冠偉、林凱威都非常強，他們都有能力勝任終結者角色，也有機會能夠打破自己保有的紀錄。