近來日本東證所針對PB低於1的上市公司要求改善，否則將處分下市，激勵日經指數創髙 ，林修銘在龍年開紅盤首日做上述政策宣示受到關注。
證交所則補充說明：「現階段我們跟日本提升價值的目標一致，但是考量資本市場特性不一，作法不會相同，之後會再提供完整說明；此外，目前僅參考日本的作法，但沒有強制下市的規定」
證交所董事長林修銘15日在新春團拜中指出，為提升台股在全球股市關鍵性地位，將採取四大做法，其中，最受到關注的是「將鼓勵公司檢視自身股價淨值比（PB）」；另林修銘也強調，在AI與半導體為主的發展將持續帶領台股向上。
近來日本東證所針對PB低於1的上市公司要求改善，否則將處分下市，激勵日經指數創髙 ，林修銘在龍年開紅盤首日做上述政策宣示受到關注。
證交所則補充說明：「現階段我們跟日本提升價值的目標一致，但是考量資本市場特性不一，作法不會相同，之後會再提供完整說明；此外，目前僅參考日本的作法，但沒有強制下市的規定」
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