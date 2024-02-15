近來日本東證所針對PB低於1的上市公司要求改善，否則將處分下市，激勵日經指數創髙 ，林修銘在龍年開紅盤首日做上述政策宣示受到關注。

證交所則補充說明：「現階段我們跟日本提升價值的目標一致，但是考量資本市場特性不一，作法不會相同，之後會再提供完整說明；此外，目前僅參考日本的作法，但沒有強制下市的規定」