小客車駕駛27歲王男及乘客29歲高男2人下車後形跡可疑、神色慌張，身上還帶有毒品氣味，警方當場從其2人身上及車上搜出毒品愷他命一小包（毛重0.75公克）、毒咖啡包（含安非他命成分）1包，及新興毒品哈密瓜碇11顆（10顆不倒翁形狀、1顆圓型形狀），毒品吸食器一組及玻璃球一支。（圖／警方提供）

新北市1名27歲王姓男子日前開車載著29歲高男，行經汐止區大同路一段與南陽街口音闖紅燈遭警方攔查開單告發，警方另在王男車上及2人身上搜出毒品，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止警分局交通分隊員警日前2日於大同路一段與南陽街口停等紅燈時，發現一部藍色自小客車闖紅燈，員警立即上前將其攔停，小客車駕駛27歲王男及乘客29歲高男2人下車後形跡可疑、神色慌張，身上還帶有毒品氣味，警方當場從其2人身上及車上搜出毒品愷他命一小包（毛重0.75公克）、毒咖啡包（含安非他命成分）1包，及新興毒品哈密瓜碇11顆（10顆不倒翁形狀、1顆圓型形狀），毒品吸食器一組及玻璃球一支，警方立即將王男及高男2人逮捕，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦。

汐止分局表示，會持續加強取締酒駕、毒駕，並透過線上強力攔查，打擊不法情事，使民眾擁有安全的生活環境。

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