當排隊的人是什麼啊！有駕駛開車行經高雄市前鎮區時代大道與中華五路(高雄夢時代旁)路口，他乖乖地排隊要等待左轉，卻遇到2輛車打著左轉燈，想從右側插隊進來，於是，他便按喇叭不斷示警，最終也成功阻止想插隊的車輛，沒想到一左轉後，前車立刻搖下車窗，對他比個大大的讚。

臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出1段影片，拍攝地點位於高雄市前鎮區時代大道與中華五路(高雄夢時代旁)路口，有駕駛跟著車流排隊乖乖左轉，遇到第1輛轎車，打著左方向燈想要從右側插隊切進來左轉，於是駕駛長按喇叭示警，並且加速跟上前車，好險沒有被插隊成功。

接著，駕駛跟著車流在路口停紅燈，等待下一波左轉，等待的過程中，又出現1輛黑色休旅車打著左轉燈，也是打算從右側切進來左轉，還不時地一直「往前嚕」，待左轉燈號一亮，果不其然，該輛休旅車就是要硬切，此時，駕駛也不忍狂按喇叭，兩車差點擦撞到。

最後，駕駛還是沒讓黑色休旅車插隊得逞，更沒想到的是，這樣辛苦的防止其他車輛插隊切入，駕駛的前方車輛也搖下車窗，大大的比出一個讚，也讓駕駛感到欣慰。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「投機取巧，當排隊的人，是什麼啊，屬你最聰明了」、「路上跑，不排隊是常態，尤其上下匝道」、「這個左轉燈過不了10台車，下陸橋左轉接時代大道，到中華路要再次左轉。走凱旋路接中華路會比較快」、「要是我會讓他過，安全比較重要，況且是你自己不跟緊的」。