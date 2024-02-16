台南一名17歲林姓少年西洋情人節當天，為測試女友「在不在乎自己」，夥同2名友人謊稱「我被擄走」，女友嚇壞報警，警方啟動調查察覺有異，林男友人驚覺「代誌大條」，再度報案稱「誤報認錯人」，警方事後仍將這對小情侶與2名友人依刑法誣告罪、少年事件處理法移送法辦。

永康分局鹽行派出所14日凌晨1點43分接獲陳姓女子報案，稱林姓男子5分鐘前在永康區蔦松二街附近，遭3位不明人士駕駛一輛白色TOYOTA汽車強行擄走，警方獲報後不敢大意，立即組成專案小組啟動調查，調閱相關資料分析比對後，卻發現不是這麼一回事。

原來，林姓男子當晚與其他2名友人在外散步，突然想要測試女友在不在乎自己，透過友人謊報遭擄，李姓女友一開始不知道，焦急不已，但隨著警方上門調查，其他2名友人告知實情，3人決定「騙到底」，林男甚至躲起來怕被找到，但4個屁孩行徑最終遭警方戳破，將林等4人移送法辦。

據了解，4人基於「好玩」，興起報案念頭，未料見警察上門、擔心東窗事發，陳女再撥打報案電話，稱「誤報」，且林男已平安返家，2通報案電話間隔10分鐘，但相關行為已構成謊報刑案等違法情事。