新北警於開學首日即啟動護童專案，針對198所國民小學，動員667名警、民力，共同執行護童專案勤務，於校園周邊執行交通疏導，確保學童上下學安全。（圖／警方提供）

新北警於開學首日即啟動護童專案，針對198所國民小學，動員667名警、民力，共同執行護童專案勤務，於校園周邊執行交通疏導，確保學童上下學安全。（圖／警方提供）

春節過後孩童寒假結束，新北市各級學校於今（16）日開學，為確保學童上放學安全，新北警於開學首日即啟動護童專案，針對198所國民小學，動員667名警、民力，共同執行護童專案勤務，於校園周邊執行交通疏導，確保學童上下學安全。

警方表示，「護童專案」行之有年，主要是針對轄內各國民小學周圍，要求執勤人員對於可疑人事物加強查察，就上、放學時段校園周邊加強交通疏導，適時提醒逗留或落單之學童儘早入校、避免發生意外。另波麗士特別提醒小朋友上下課要結伴而行，不抄近路、不走暗巷，如遇不肖人士跟蹤、騷擾，應趕緊向鄰近商家、住戶求救，並立即向警察報案。

學童在開學日普遍還未完全收心，為確保兒童交通安全，新北婦幼特地於今天早上前往中和光復國小執行護童勤務，並跟學校老師及現場導護志工分工合作，維護兒童及家長通過行人穿越道前，讓車輛保持距行穿道3公尺以上的安全距離，落實人車分流，並引導車輛臨停避免併排停車，使學生免於恐懼安全下車，走進學校大門，確實做好交通安全工作。