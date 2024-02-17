南韓加足馬力要成為軍售大國

印度訂下雄心勃勃的目標，期望到2024-25年時，能將國防出口從目前的17 億美元（近533億台幣）增為50 億美元（近1,568億台幣）。這個目標似乎很難實現，但印度國防公司卻可以向南韓看齊，因為它已成為僅次於中國的亞洲最大國防出口國。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）17日報導，南韓正致力躋身4大國防出口國之列，或許很快就會擠掉中國，而印度則遠遠落後。南韓正成為世界各國首選的防務夥伴，無論是開羅、利雅德、阿布達比、新德里或歐洲國家，都正向南韓大規模採購武器，並進行聯合開發案。韓國國防公司不僅進行軍售，也在吸引大量投資。

根據瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）評比，南韓2018-2022年是全球第9大武器出口國，而中國則名列第4，成為躋身25大武器出口國的唯二亞洲國家。南韓國防出口成就非凡，與 2013-17年相比成長了 74%。

而2022年時，南韓武器出口成長更達140%，創下173億美元（近5,424億台幣）的紀錄，其中包括出售烏克蘭盟友波蘭價值124億美元（約3,887億台幣）的坦克、榴彈砲、戰機和多管火箭發射器等。

南韓向軍售大國之路邁進

由於東南亞國家、印度、澳洲，以及北歐和東歐國家面臨來自中俄等大國的安全挑戰，而成為南韓武器的主要客戶。此外，俄羅斯侵略烏克蘭，也刺激了大規模軍售。