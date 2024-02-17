就算有男女朋友，不少人還是會需要自己的「發洩」時間，不過一名女網友透露，最近發現男友的手機中竟然有很多她表姐的照片，詢問後對方承認是拿來當尻尻時的素材，讓她感覺非常不舒服。

一名女網友昨（16）日在「Dcard」表示，與男友在一起已經3年了，平常不太會看對方的手機，但前幾天卻發現，男友竟然在手機中存了很多她表姐健身的照片，詢問後對方坦承是當作尻尻時的素材。

原PO指出，雖然她可以理解，男生只要是身材好的就可以，但因為是家人的關係，她仍對這件事情感到非常不舒服，「不知道我該生氣還是怎麼樣，想聽聽大家的想法」。

其他網友則認為「男友很糟糕，未來出軌機會高，快離開」、「找認識的真的不行，要也要找不認識的啊」、「有夠噁爛，妳還不分是在等出軌喔？我有感情潔癖，這種我真的無法再看他的臉」、「他知道是妳表姊還這樣，行為確實還滿噁的」。

不過也不少人說「某個app調查，以認識的人當性幻想對象就佔了很大部分，只是正常人不會承認而已」、「我覺得很正常，就跟會用朋友照片發洩的概念差不多，就是因為是認識的才更有感覺」、「糟糕，我也是曾看表姐打槍的人」、「男友也是好笑，哪個男生會笨到自己承認」。