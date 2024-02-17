藝人林千又15日在社群分享多張黑底白字文、傷勢照片，控訴遭交往3年的40歲賴姓富商男友毆打，並指控賴男闖到她家偷走14個價值至少超過600萬的愛馬仕名牌包。中山分局獲報17日通知賴男到中山一派出所說明，賴男坦承是他拿走包包，會再歸還給林千又，但也私下抱怨被林千又打傷，林千又甚至把LM保母車的螢幕打破，修理費要30萬元。

林千又指控，賴男趁著她返回親戚家時，自行打開她位於林森北路的住家密碼鎖後，侵入她的房間翻箱倒櫃，偷走14個愛馬仕包包，總價值達600萬元，並在IG發文污衊她，遂對賴男提告竊盜、毀損、侵入住宅、妨害名譽。

警方調閱監視器畫面，發現賴男從林女住處離開時，拉了一個行李箱，懷疑裡面裝著包包，今通知他到案說明。賴男表示，該處是他每月付5萬元的房租，林女只是出面簽約，他不是侵入住宅。

賴男坦承，因一時氣憤才會在IG發文，並翻亂家中帶走14個名牌包，賴男表示，會再將包包歸還給林千又，不過，賴男也私下抱怨，林千又曾在LM保母車上毆打他，甚至將螢幕打破，他都隱忍下來，沒想到雙方爭執越來越大。