林千又控男友偷14個愛馬仕包！富商闖住宅拖行李箱畫面曝光

女星林千又15日在社群分享多張黑底白字文、傷勢照片，控訴長期遭交往3年的40歲富商男友毆打，她提分手後躲到美國，不料近日男方竟闖到她家偷走14個價值至少超過600萬的愛馬仕名牌包。轄區中山分局表示，昨（16日）已受理林女報案，並掌握賴姓男友身分，將盡速傳喚到案。

據了解，林女指控，賴姓富商男友趁著她返回親戚家時，自行打開她位於林森北路的住家密碼鎖後，侵入她的房間翻箱倒櫃，偷走14個愛馬仕包包，總價值達6百萬元。

林女報案後，警方以重大竊盜案偵辦，派出鑑識人員前往勘查，並且調閱大樓監視器畫面。發現賴男空著手進入大樓，但離開時有拖著一個行李箱，於是立即聯繫賴姓男子，但對方沒接電話，目前將持續連繫賴男到案。

林千又15日發文透露，男友曾於喝醉時，失控拉著她頭髮下車，還曾拿水瓶砸她，去年8月將她打到送醫院，她提出分手後逃到美國，男友道歉後她心軟復合，結果最近故態復萌，還跑到她家損壞商品、偷走所有名牌包，他為此不願再吞忍，憤而公開對方身分且表示將提告，「40歲大老闆，台積電供應商會幹這種事，我們法院見」。

中山分局表示，警方於2月16日18時受理本案，林女稱於上述時間返回家中時發現家裡遭人翻弄，包款遭拿取，並提供特定犯嫌身分，應為其男友賴男所為，另稱對方於IG有妨害名譽情事一併提吿，警方已掌握特定犯嫌身分，已通知儘速到案說明。