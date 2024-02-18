民眾黨前立委蔡壁如在2024選戰為民眾黨在台中開疆闢土，但選後卻傳出尾牙、團拜都沒被邀請，而她日前接任台中市府顧問，黨主席柯文哲就稱是「人家團隊」被視為在切割。對此，台北市議員游淑慧直言，柯文哲用人最大問題就是耳根子軟，雖然柯很愛自比皇帝，但真的沒那麼厲害，不會甚麼用人平衡、帝王權術，她在柯卸任市長時建議他要處理黨務跟人際關係，但柯文哲直接回說「我才懶的管黨務、我根本不想管民眾黨。」

游淑慧16日在政論節目《狠狠抖內幕》直言，她認識柯文哲很多年，柯文哲很愛自比為皇帝，但真的沒那麼厲害，根本不會甚麼帝王權術、分封藩屬、用人平衡，柯文哲非常懶得處理人際關係，在柯卸任市長前，她曾建議柯好好處理民眾黨的黨務跟人際關係，但柯文哲直接回說「我才懶的管黨務、我根本不想管民眾黨」，這是柯的真心話，只把民眾黨當成選舉工具。

游淑慧直言，柯文哲用人的最大缺點是「耳根子軟」，誰在他旁邊說誰的壞話、誰夠聽話，柯就會用這個人，過去在簽完藍白合六點協議又反悔時，就是因為周圍的女眷哭哭啼啼、又哭又鬧又生氣，而柯也曾經動心把蔡壁如找回當中央委員，一樣是因為女眷又哭又鬧又生氣、說蔡回來會受不了，柯文哲怕麻煩就把蔡壁如放水流了。

游淑慧也指出，柯文哲所有的人事安排只有兩招，耳根子軟跟「寄生」，從2020年民眾黨就在寄生國會，除了處理柯文哲貼身事務的黨工以外，其他所有部門的黨工都掛立法院助理，都是為了省錢，現在連蔡壁如這個民眾黨重要人物，也被丟去寄生在台中市政府。