女星愷樂（蝴蝶姐姐）昔日捲入羅志祥前女友周揚青爆料淡出演藝圈，讓許多粉絲仍關心她的動向。而她閨密小甜甜在農曆年假時探視「孫德榮老爸」，並在社群曬出好友「小豬」羅志祥合照，讓網友留言問「你不是和蝴蝶是閨密嗎…?」，讓小甜甜忍不住回應。

小甜甜在農曆年假與「孫德榮老爸」聚會，現場「小豬」羅志祥、阿本也受邀出席，而她便在社群曬出與眾人合照，由於有PO出與羅志祥同框畫面，讓網友留言「你不是和蝴蝶是閨密嗎…?」，也有網友留言「他們不好了」。

對此，小甜甜親自做出回應「請問?你是我們的朋友嗎?我怎麼不知道不好了！只知道保護朋友！」便接著說「我不能代替任何人說什麼？但是做錯做對，不管是不是閨密都該承擔過錯，但如果是（值得）的朋友，他的私事和你們的友誼無關吧？」最後，小甜甜認為「各自安好」才重要，為保護愷樂都不多做回應。

小甜甜回應網友留言。（圖/小甜甜 張可昀FB）

小甜甜對於愷樂未多做回應。（圖/小甜甜 張可昀FB）

而小甜甜也在社群分享和「孫總老爸」過往，「他把大家聚在一起真的很難得，小孩子去談戀愛，昔日師兄師弟億當年。唯獨我最白目一直跟孫總一來一往狂鬥嘴～但我們都知道 #罵是愛嘛～」她更提醒「孫總老爸」，這位老小孩請聽話，好好照顧身體，聽醫生的話，戒掉飲料啦！