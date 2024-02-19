台中市18日晚間發生一起重大車禍，大甲區北堤東路六股橋往東約1公里處，吳姓男子駕駛小貨車逆向衝撞羅姓男子所駕駛的遊覽車，吳男當場無生命徵象，目前仍在搶救中，另羅男及陳姓女導遊等6人受傷送醫；警方指出，吳男經抽血後排除酒駕，初判逆向行駛是肇事原因，不過尚待進一步調查釐清。

調查指出，台中某知名網路美食直播平台的員工包車到花蓮旅遊，羅姓男子駕駛遊覽車載運陳女女導遊及乘客22名，經苗栗銅鑼鄉用餐完畢欲返回龍井，晚間近8時許行經大甲北堤東路時，不慎遭吳姓男子駕駛小貨車逆向衝撞，百萬美食直播主當也在車上，趕緊開臉書直播向粉絲求援。

大甲警分局表示，吳男駕駛小貨車因不明原因跨越雙黃線逆向直行，小貨車前車頭撞上對向羅男所駕駛遊覽車前車頭，雙方駕駛及遊覽車女導遊及5名乘客紛紛受傷，分送大甲光田、李綜合醫院救治。

警方指出，事故共造成8名人員受傷，吳男尚在急救中，羅男、陳姓女導遊等人均受輕傷，雙方駕駛均無飲酒情形，初判為小貨車逆向行駛肇事，確切原因待進一步了解。

據悉，吳男平時以在工地賣飲料維生，昨晚在返家的途中衝撞遊覽車，當時貨車側翻，飲料桶子也翻覆一地，遊覽車車頭慘遭削掉，現場一片狼藉。

這起車禍造成42歲羅姓遊覽車司機頭部跟手部輕傷；35歲曾姓女子及8歲張姓男童及7歲張姓女童皆輕傷；56歲吳姓貨車司機當場沒有呼吸心跳，經急救後恢復生命跡象，但尚未脫離危險期，還在急救中；54歲陳姓女導遊一度休克，左小腿骨折，經送往大甲李綜合院急救後，目前轉童綜合醫院治療；43歲何姓女子輕傷，就醫後已出院。

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