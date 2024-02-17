33歲陳姓犯嫌，自行改裝車輛電源，以破壞工務所牆壁方式侵入竊盜電纜線等財物。（圖／警方提供）

33歲陳姓犯嫌，自行改裝車輛電源，以破壞工務所牆壁方式侵入竊盜電纜線等財物。（圖／警方提供）

警方經擴大調閱監視畫面，鎖定33歲陳姓犯嫌，經埋伏後將她逮捕到案。（圖／警方提供）

台北市內湖區日前有新建工地遭人入侵，犯嫌以破壞工務所牆壁方式侵入竊盜電纜線等財物，並於作案前破壞周遭監視器，意圖滅證，干擾警方辦案，警方經擴大調閱監視畫面，鎖定33歲陳姓犯嫌，經埋伏後將她逮捕到案，訊後依竊盜、通緝移送士林地檢署偵辦。

警方表示，案發後警方成立專案小組，立即沿線調閱嫌犯車輛軌跡監視器，並利用大數據資料庫分析，迅速鎖定33歲陳男涉有重嫌，經查陳嫌係臺灣士林地方法院發布之毒品通緝犯，又駕駛權利車，平日行蹤飄忽不定，僅偶爾返家，增加員警辦案難度，幸經警方鍥而不捨追查，掌握陳嫌所使用犯案車輛停放於其住家附近，遂至該處埋伏守望，終於深夜在住家外將短暫返家欲離去之陳嫌逮捕，搜索作案車輛發現陳嫌具備電工專業，自行改裝車輛電源，將車用電池接上直流轉交流電源轉換器，以供電鑽、電動鏍絲起子等作案工具使用，並於車內查獲大量竊得之電纜線、犯案工具及毒品吸食器等證物，全案詢後依竊盜、通緝移送士林地檢署偵辦。

內湖分局呼籲，工地應加強保全人員巡守及監視器密度，以防止竊案發生，如發現可疑人車，應立刻報案，警方將持續擴大追查銷贓管道，以維民眾財產安全。

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