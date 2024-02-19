大陸河南初三發生可怕意外，一名10歲男童樂樂（化名）與父親走在人行道上去買零食，突然一支沖天炮飛過來剛好插入男童頭部爆炸，導致他後腦杓炸開，昏倒失去意識，搶救數天後仍不治身亡，家屬傷心欲絕，在網路上轉發尋人消息希望找出兇手，警方也全力調查，詳情仍待釐清。

綜合陸媒報導，12日樂樂的父母開車帶3個孩子回家，開到開封市尉氏縣時有很多人在橋上放煙火，一度塞車，於是樂樂想下車走走，拿壓歲錢買零食給妹妹吃，父親便帶著兒子下車，兩人一前一後走在人行道上，沒想到人群中突然竄出疑似「狼嚎」的煙火，是一種爆炸聲巨大的沖天炮，剛好插在樂樂的後腦杓，把他炸成重傷。

報導指出，父親聽到爆炸聲往後一看，見到兒子躺在地上，流了滿地鮮血失去意識，嚇得立刻叫救護車送醫院急救。

經過數天搶救，做了3次手術後，樂樂在17日下午因傷勢過重身亡，樂樂父母因為打擊太大，3天不吃不喝，樂樂奶奶也因此精神異常，一家人不斷努力找兇手，還在網路上轉發消息，希望能找到殺死孩子的人。在事件發酵下，當地警方也努力追查兇手，但到目前為止仍沒找到。