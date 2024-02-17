彰化縣線西鄉沿海路的順幼便利商店貼出中獎刮刮樂影本，證實有2名越南籍移工於大年初三接力刮出百萬大獎。（翻攝彰化縣議員賴清美臉書／孫英哲彰化傳真）

係金吔！社群平台近日瘋傳彰化縣海線地區有移工刮中100萬元刮刮樂，且不只1人，消息傳開後，羨煞許多人。今天線西鄉沿海路的順幼便利商店出面證實，的確有2名越南籍移工於大年初三接力刮出百萬大獎。店家貼出中獎刮刮樂影本，證明過年期間的海線傳說是真的！

彰化縣議員賴清美指出，近日傳聞有移工在過年期間刮中百萬大獎刮刮樂，有人說是伸港鄉的移工，也有人說是在線西鄉，經訪查，伸港鄉的確有人刮中百萬大獎，而中獎的是本國婦人，也賣彩券的線西鄉順幼便利商店則是有2名移工刮中百萬大獎，店家也已貼出中獎的刮刮樂影本。

賴清美說，她得知消息後，今天也到順幼便利商店試試手氣，可能是刮出百萬大獎的消息已傳開，商店內的刮刮樂被聞訊而至的彩迷搶到1張都沒剩，放刮刮樂的櫃子空空如也。

經查，本月12日大年初三，先是上午有1名女性移工花了200元刮中百萬大獎，接著是在晚間又有1名男性移工花了2000元刮中百萬大獎，恰巧兩人都是越南籍移工，手氣有夠旺！

刮出百萬大獎的便利商店雖是位處風頭水尾的線西鄉，但一直都很旺，去年也兩度被彩迷刮出百萬大獎，其中1次也是在過年期間，也是由移工刮出，另1次則是在去年10月間，由1名本國婦人刮出。

業者表示，每年過年都會有移工來買刮刮樂，看客人刮中百萬大獎，他們也感到很開心。