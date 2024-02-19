胡姓採耳師3年前幫一名女子進行耳燭SPA服務，他說「為什麼你都沒有舒服的聲音」、「你張嘴呼吸完很性感」並撫摸她胸部及私處，最高法院認定明胡的犯行構成乘機猥褻行為罪的要件，且原判決量刑並無違誤，駁回他的上訴，判囚1年定讞。

被害女子在2021年4月18日預約進行全項服務（即採耳、臉部撥筋SPA、舒緩眼療、淨化鼻療、耳燭SPA），並由胡男將她帶往店內包廂進行療程，他進行採耳、臉部撥筋、舒緩眼療、淨化鼻療之過程，身體靠近她時，便對她搔癢，並表示：「你的聲音呢？為什麼你都沒有舒服的聲音」、「你張嘴呼吸完很性感」。

她雖覺得很不舒服，但未多有其他反應，胡男為她進行耳燭SPA服務，並詢問她「要不要抹乳液」，她以為是肩頸及背部要抹乳液，而允諾並依指示側躺，不料胡男趁此際按摩她胸部，撫摸她乳頭，並稱：「我被迷惑了，不是故意的」，卻又將手伸進她褲子及內褲內，撫摸她下體。

她將腳夾緊，藉此阻止胡男繼續性侵，胡男始未再有後續動作，療程結束時，胡男叫醒並假意詢問她：「剛剛有沒有怎樣，有沒有嚇到」，她感到害怕而假意回稱睡著了，她離開店後向其男友告知並報警處理。

台中高分院考量胡男身為採耳師，為女子服務之過程，竟圖一己性慾之滿足，撫摸她胸部、乳頭及下體，以洩性慾，造成她心理上終生難以磨滅之恐懼與傷害，行為可訾，惡性非輕，應予非難，依乘機猥褻罪判刑1年，胡男不服提上訴，最高法院駁回確定。

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