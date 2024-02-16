台北地院16日審理名嘴朱學恒強吻案，被告朱學恆面對媒體不發一語。（范揚光攝）

名嘴朱學恒強吻台北市議員鍾沛君案，台北地方法院16日開庭審理，朱步入法院時不發一語，法官預定傳喚鍾沛君的夫婿陳布朗等人作證，鍾也在臉書貼文說「這次，我們一家三口，並肩作戰。」

鍾沛君在臉書上表示「今天，先生要爲我上戰場，再次正面對上朱學恒。」「先生安慰我，出庭就當作是協助朱還原記憶，「或者他不是記憶的問題，而是羞恥心。」」

「曾經，我在第一時間沒有選擇告訴當時還是男友的先生，因爲光是回想那個不堪片段就讓我難受得幾乎窒息，我無法想像從此他一看到我，就得被迫想起朱學恒的嘴臉；我更憂懼本就細膩敏銳的他，會和我一樣被折騰得夜夜難以入眠。但終究，我承受不了這件事橫亙在我們本來透明如水的關係中。」

「我開口之後，先生理智而明快的列出處理方式，由他出面、律師見證朱學恒在律師事務所一字一句寫下切結書，爲了「未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」道歉，切結「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」。」

「後來，如同大家所見，朱學恒宛如失憶的矢口否認、一路狡賴，這段艱難的日子裡，我除了尋求專業心理諮商讓自己不至崩潰，旁人不知道的是，先生不只面對朱學恒，更一次次的爲我撐起了傘，擋住各種突如其來的大雨。當朋友媽媽當眾用「那個『被強吻』議員的先生」稱呼他，當網路上各種惡毒評論、悖於事實的政治陰謀論四起，沒有先生冷靜而堅定的守護，我無法在法庭上一次次把事情說清。」

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