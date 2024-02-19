受惠農曆春節年前團購年菜、開運商品、旅遊行李箱採購熱絡買氣，美賣科技1月合併營收0.2億元，與上月略減13.2％，年增137％，創同期新高。

美賣推出媒合銷售開店平台「meimaii+」，以零平台費祭出「全年免平台費優惠」，提供專人輔導開店諮詢服務，給予想發展「個人化」特色的廠商，建立專屬官方網站的微型創業家，能迅速系統化實現簡單開店，同時借助AI數據功能「PicKOL網紅AI資料庫」收錄台灣超過100萬個Facebook粉絲專頁、逾7萬個Instagram商業帳號以及35萬個以上的YouTube頻道，協助廠商媒合找尋適合的目標網紅洽談合作；同時搭配「美賣行銷活動」增加買氣，包含920網紅節、主題策展、會員日、全站活動等團購活動挹注營收，自「meimaii+」推出至今，已助超過300家的業主，並且於2023全年業績超過1億元。

展望後市，美賣2月開工首檔全站行銷活動，即以「美賣會員日逢20享優惠」活動，自2月20日至2月29日止，聚焦團購美食、生活日用、3C家電、親子好物，精選超過100團的優惠團購商品，2月20日至2月22日領限量寵粉優惠券滿1,000元現折100元，邀請好友加碼再送200元，此外3月以「女神節購時尚」、「白色情人節」等節慶大檔，展現團購網紅經濟，為營收貢獻挹注。