因應農曆過年後的轉職潮，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將在2月17日辧理今年首場年後轉職聯合徵才活動，共有16家廠商提供逾400個工作機會；其中，生產技術員薪資最高上看48K，門市餐飲服務也有45K。台南就業中心提醒想轉換跑道或正在求職的朋友前往現場面試，為自己爭取最佳職場，發揮所長。中心也準備早鳥好禮開春紅包，祝求職朋友開春求職順利，送完為止。

台南就業中心表示，「2024祥龍獻瑞，迎薪納福」年後轉職聯合徵才活動，17日上午9點30分至11點30分將在北區武聖路大豐里活動中心舉行，現場邀請八方雲集餐飲、大潤發流通事業、美商德盟全球凱展、全超開發、特力屋、台南市私立朵朵園國際托嬰中心、統一實業、統旺科技工業、東鷹旅行社、美喆國際、台南大飯店、漢來美食、欣南天然氣、劍持屋餐飲【鰻將】、福爾摩沙遊艇酒店、台南大員皇冠假日酒店等16家知名廠商設攤。

其中，劍持屋餐飲【鰻將】計畫擴展台南市場，首次在台南招募人力。該店創辦人曾親赴日本拜師學藝，4年學成歸國後以師父的姓「劍持」為名，開啟創業之路，並以鰻魚飯享有盛名，從僅能容納9名客人的巷弄小店面走向百貨名店，讓饕客也能在百貨公司享用專業的日式創意料理，對日料有興趣的求職民眾可多加參考。

另外，現場還有儲備幹部、機構設計工程師、電控工程師、機械組立維修技師、生產技術員、包裝技術員、物流司機、倉管人員、採購人員、會計人員、行政人員、業務助理、托育人員、業務人員社群企畫小編、收銀人員、賣場營業人員、展售專員、餐飲服務人員、廚房廚師、廚房助手、家事服務員等416個工作機會。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，每年 2、3 月是年後轉職和找工作的熱潮，為增加求職朋友找工作的機會，邀請廠商設攤提供現場媒合，籲請想轉職的朋友踴躍到場參與面試。