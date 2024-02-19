大陸女星趙露思擁有甜美的外型，憑藉《傳聞中的陳芊芊》陳芊芊一角走紅，2023年憑《偷偷藏不住》、《神隱》人氣直線攀升。她19日更新IG動態，曬辣照露性感小蠻腰，短短一小時按讚數就超過24萬。

趙露思最近曬出一組為國際精品品牌拍攝春夏新品的代言照，只見她站在窗戶旁，正拿著手機往外拍風景，上半身單穿一件黑色無袖針織短版上衣，露出纖細水蛇腰，腹肌線條明顯，下半身則是搭配淺色低腰牛仔褲，洩出底褲褲頭，相當火辣。此外，她今次挑戰煙燻妝打扮，黑色外套內搭白色短版小背心，微張紅唇相當性感，一曬照超過萬人按讚。

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而趙露思多年前拍攝網路劇《哦！我的皇帝陛下》時體重曾到達巔峰，161公分的她體重為55公斤，且本就是圓臉的她，加上嬰兒肥在上鏡後顯得臉頰肉更加明顯，還因此被網友酸是「最胖女演員」，甚至連製作人都看不下，頻頻吐槽；對此，她也曾說過自己從小體質易胖，骨架小又顯臉更大，最胖時期是55公斤，臉卻像是有60公斤一樣，讓她相當無奈。