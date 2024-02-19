新竹市垃圾焚化廠營運已逾23年，多數設備老舊，時常發生設備故障必須停爐搶修情況，市府去年投入4.4億餘元辦理焚化廠升級整備工程，第一期5項主要設備升級優化，要達到日處理650噸垃圾的目標，1月底完成主體工程並點火起爐，原本每日代處理新竹縣150噸的垃圾量，新竹縣環保局希望時間能再提早。

新竹市長高虹安表示，此次焚化廠升級整備主體工程自去年11月起，環保局皆如期掌控工程進度並確實監督，今年1月正式完成主體工程並點火起爐，除提升垃圾處理量能外，亦可將資源再利用為電能，落實節能減碳資源循環，創造宜居永續的城市。

新竹市環保局長江盛任表示，垃圾焚化廠升級整備工程去年11月16日起停爐進行施工，針對地磅、垃圾吊車、空氣冷凝風扇、分散式控制系統及爐管等5大項目進行更新。

施工期間除相關單位全力配合事業廢棄物進廠管制外，該局更加強進廠垃圾落地檢查，嚴禁不肖業者挾帶未取得同意許可的廢棄物進廠，同時維持貯坑空間及垃圾轉運量能足以負荷，讓竹市家戶垃圾正常收受。

江盛任指焚化廠大部分設備在1月底完成升級優化，春節前及時恢復運轉，目前正進行後續整改工程階段，以每日680公噸處理量為目標，將先妥善處理農曆年前家戶大掃除大幅增加的垃圾量，讓竹市安然度過113年度國家清潔週。

新竹縣環保局長蕭宏杰說，新竹市焚化廠進行更新後，要先處理堆置約7、8千噸的垃圾量，代處理新竹縣每日150噸的垃圾量給的期限要到3月31日，將會與新竹市協調希望能儘早進廠。