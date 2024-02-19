男子18日晚間心情不佳，揚言開瓦斯放火，隨即被警方壓制。(警方提供)

枋寮警分局18日晚間7時許接獲民眾報案表示，枋寮鄉隆山村金山路疑似發生家庭糾紛，線上快打警力趕赴現場發現，42歲葉姓男子因長期失業、心情低落，在家中酗酒摔東西發洩情緒，更將自己反鎖於屋內並開啟瓦斯作勢放火，所幸警方即時壓制，才阻止這場意外。

警方當時擔心葉男在屋內密閉空間點燃瓦斯，恐造成更大傷亡，於是在屋外持續溝通喊話，並勸誡男子冷靜出面。

直到晚間9時許，葉男打開家中鐵捲門，手持開山刀及打火機，欲點燃瓦斯與警消人員對峙，正當他開啟瓦斯之際，消防隊員見狀立即開水柱噴射，警方亦上前噴灑辣椒水及擊發電擊器將人壓制，並派遣員警戒護送往枋寮醫院救醫，僅手腳擦挫傷。

警方依職權通報家庭暴力事件，並協助申請緊急保護令，全案將依涉嫌刑法第173條放火罪及第305條恐嚇公共安全罪現行犯移送偵辦。

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