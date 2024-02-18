犬青在「宇宙的有趣」演唱會著粉色漸層亮片短裙，仙氣逼人。（相信音樂提供）

告五人「宇宙超有趣」2萬門票秒殺完售。（相信音樂提供）

超人氣樂團告五人繼台北、高雄雙巨蛋4場萬人秒殺完售後，將於3月16日進軍宜蘭運動公園體育場舉辦宜蘭最磅礴的戶外大型演唱會盛事「vivo告五人《宇宙超有趣》2024 SUPER LIVE TOUR 新世界巡迴演唱會」，門票今(18日)啟售，歌迷們紛紛摩拳擦掌準備好票，第一波「縣民優先購」，11：00開賣已引起宜蘭縣民拚手速，歌迷紛紛商請宜蘭朋友幫忙搶購，12：00全面開賣，海內外粉絲瞬間搶購一空，2萬張門票1分鐘完售，人氣再創顛峰！

正在閉關準備演唱會的告五人，開賣當下也放下所有行程，與歌迷們一起緊張守候在螢幕前，直到得知公司告知售罄消息的那刻，才跳起來開心尖叫，告五人表示：「去年的2月我們也與歌迷們一起緊張期待台北小巨蛋《宇宙的有趣》開賣，今年邀請哈瓜們一起『回家』，看一看養育我們的城市，約定好在宜蘭看星星、看煙火，還要吃烤香腸，謝謝歌迷們的支持，再度來到告五人的宇宙裡玩耍！」

最寵粉的告五人為了方便各縣市的歌迷往返，預計將提供返鄉專車及市區免費接駁車造福廣大歌迷，讓歌迷安心享受演唱會！告五人還特別釋出〈又到天黑〉我們靠著彼此版MV及〈帶你飛〉Live MV，要與哈瓜們重回演唱會的感動時刻，仙氣逼人的犬青著粉色漸層亮片短裙，搭乘升降舞台霸氣直升3層樓高，勾引歌迷們對告五人的想念，紛紛喊著要「一刷再刷」告五人的演唱會。