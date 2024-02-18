女星林千又近年淡出演藝圈，轉戰電商和精品代購，豈料她最近在社群平台上透露自己曾與富商男友發生口角、肢體衝突等事，也指控賴男近日闖入她家帶走14款愛馬仕包包，粗估價值超過6百萬。男方昨日（17）到案說明反控她家暴、砸毀名車螢幕，雙方各執一詞，她限動再曬精神科藥單，並且回應命理師沈嶸評論惡緣一說，「還我清白了。」

林千又15日在社群分享多張黑底白字文、傷勢照片，控訴遭交往3年的40歲賴姓富商男友毆打，並指控賴男闖到她家偷走14個價值至少超過600萬的愛馬仕名牌包，除了痛訴一連串受傷心聲，再控訴遭到另一名男子不斷汙衊，富商男友信對方所言也詆毀她，讓她備受委屈，而她限動轉發命理師沈嶸評論，稱她與該名男子前世是「惡緣」，此生是來尋仇，起因是前世的財務糾紛，此生「不會讓林千又好過」，她回應寫道：「終於有人還我清白了，我就不懂在世我沒欠你罵你傷害你，為何你要瘋狂糟蹋我霸凌我毀謗我，你！就是害我和賴先生支離破碎的罪魁禍首。」

林千又轉發命理師沈嶸通靈評論。（圖／林千又IG）

林千又透露自己下周將離開台灣休養，限動再度曬出領取精神科藥物的照片，「這會是我最後一次回應，開（該）講的都講了，之後不會再回應。」她再度去看精神科門診，坦言「狀況不太好」，今後一切交給司法處理，下周回美國養身，「家暴零容忍，毀滅我家也無法原諒」。

前男友賴姓富商昨日（17）到案說明，稱當日凌晨3點多，已經將拿走的14個愛馬仕包包以及行李箱，放回林千又租屋處。

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