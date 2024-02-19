王牌經紀人孫德榮2013年罹患膀胱癌，之後手術切除膀胱使用人工膀胱維生，過年期間他因排尿困難緊急入院，讓他一度擔心是癌症復發，所幸術後檢驗報告表示為組織增生，讓他鬆了一口氣。

根據《中天新聞網》報導，孫德榮16日歷經3小時的手術後表示，自己小年夜時就發現「尿不出來」、「滲尿」的狀況，於是他便到三總疏通膀胱，怎料竟連續插管三次都失敗，導致自己滿褲子都是血，醫師也不敢再繼續，直到找來泌尿科醫師才順利插管，當時醫師建議他回到固定追蹤的榮總作進一步檢查，於是孫德榮一路忍到初三才就醫。

然而，孫德榮15日發文透露，自己過年期間就已入院，16日便進手術房治療，從下午兩點半開刀至傍晚五點半，整整三個小時手術才結束，讓他直呼猶如一場夢。

不過，他之後也在IG向大家報平安「一切都往好的地方走，請大家放心」18日還向醫院請假，提著尿袋到兒童新樂園力挺恐龍馬戲團「他們今天是最後一天表演，第一天表演我在場，最後一天我當然也要在場，幫他們加油打氣」。