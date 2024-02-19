Netflix浪漫愛情喜劇《淚之女王》19日釋出正式前導預告與角色海報，並於3月9日上架首播。《淚之女王》故事背景設定在充滿殘酷競爭的企業鬥爭中，兩人將締造一段轟轟烈烈的浪漫愛情之旅，雖然度過重重危機，但仍不畏艱難地堅守在一起。

該劇由金秀賢和金智媛領銜主演，加上《愛的迫降》、《來自星星的你》知名編劇朴智恩操刀，並且由雙導演《需要浪漫3》張榮佑與《黑道律師文森佐》、《小女子》金熙元導演共同執導，令觀眾期待值大大飆升。金秀賢從《來自星星的你》、《雖然是精神病但沒關係》後再度回歸小螢幕；金智媛則在《太陽的後裔》、《愛在大都會》、《三流之路》以及《我的出走日記》中獲得廣大迴響。

在今日釋出的角色海報，一個是飾演女王集團的法務總監白賢祐（金秀賢飾）以及女王集團的千金洪海仁（金智媛飾）。雖然兩人有著堅定的笑容與表情，且各自散發著菁英般的領袖魅力，但兩人的關係即將產生意想不到的發展。

正式前導預告中，金智媛開頭就語帶深情地說：「我絕對不會讓你流淚。」然而，她身為韓國最大財閥家族的千金和新進員工金秀賢之間的世紀大婚禮卻成為一場世紀戰爭。金秀賢在結婚紀念日準備將捧花送給金智媛時，卻慘遭到冷淡回應。金秀賢反轉過往演技，化身成了一個毫無安全感的「愛哭鬼」。在這段轟轟烈烈的世紀聯姻當中，兩人的愛情之間究竟會發生什麼變化？這對夫妻之間的互動以及關係，也讓人更期待兩人在婚姻裡的權衡關係。