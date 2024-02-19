P. LEAGUE+在19日針對G058桃園璞園領航猿vs.新北國王的比賽，領航猿的沃許本Q2於罰球時言語影射國王收買裁判，聯盟根據賽事章程相關條文，處以沃許本罰款新台幣1萬5仟元整。

日期：2024/02/18（星期日）

事件：沃許本於比賽以言語批評、侮辱裁判

說明：G058 桃園璞園領航猿（客）vs. 新北國王（主）第二節6分42秒領航猿沃許本以言語批評、侮辱裁判，依聯盟賽事章程第四章聯盟球員行為準則第25.2條「球員應服從裁判之判決，不得對裁判或聯盟相關人員有言語辱罵，或不友善之肢體動作，亦不得恣意毀損賽事現場之物品，影響比賽之進行。」處以罰款新台幣壹萬伍仟元整。

聯盟致力於提升裁判執法水準，針對裁判也有順暢的溝通管道，請依遁管道反應，每周亦有裁判報告，聯盟賽務章程規定旨在維護聯盟形象，並非在於懲處，聯盟形象有賴大家一起努力打造。