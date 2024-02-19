桃園市政府在青埔新建桃園市立美術館及兒童美術館，其中兒美館將於今年4月3日開館試營運，館方訂出收費標準全票100元，相較台北市的30元、高雄市的90元更貴。館方說，其他縣市多半6歲以上就以優待票收費，桃園則是18歲以下免門票，市民也是優待票，優惠範圍較廣，且試營運期間至9月1日免門票，鼓勵民眾造訪。

桃園市立兒童美術館建築以三角造型為主要結構，白色基底搭配大面積玻璃引入自然採光，將戶外自然景色融入主體建築，打造山丘意象的美術館，空間規畫1、2樓為展覽廳及國際演講廳，3樓為兒童藝術圖書館及工作坊，4樓則是觀景平台。

桃園市立美術館代理館長張至敏說，轄下市立兒美館是台灣首座以當代藝術為主題的兒童美術館，訂定收費標準比照已開館營運的橫山書法藝術館，全票100元，桃園市民或持有市民卡及18歲以上在校學生、軍警消等優待票50元，20人以上則可購買團體票全票60元、優待票30元，18歲以下及65歲以上則是免門票。

相較於其他五都有美術館的縣市，台北市立美術館收費僅30元，高雄市立美術館全票則為90元，另台南市立美術館則是普通票200元最貴。張至敏表示，雖然桃園全票100元比台北、高雄市貴，但是市民優待票及免收門票的族群範圍較廣，尤其其他縣市多半6歲以上就收費，桃園則是18歲以下免門票，且桃園市民組團10人以上，透過區公所申請預約並經核准也免門票，目的就是鼓勵學生、兒童以及桃園市民，能夠更親近藝術。