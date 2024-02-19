台南東山碧軒寺迎佛祖暨繞境活動為東山、白河地區年度宗教盛事，台南市長黃偉哲今（19）凌晨現身回駕大典，徒步扛轎迎佛祖回鑾。黃偉哲表示，市府期許將民俗文化向下扎根，聯合七所小學在教材中融入民俗文化知識，以傳承民俗風貌。

台南東山碧軒寺日前舉行「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」活動，今晨台南市長黃偉哲現身碧軒寺祭拜，參與回駕大典，並親自扛轎迎佛祖回鑾。台南市政府表示，「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」於2011年由文化部指定為國家重要民俗，為東山、白河地區一年一度重要的民俗活動，活動迄今仍保留傳統古風。今晨回駕大典上，信眾持「暗八香」、挑「馬草擔」，高舉火把，點亮漆黑山林，陪伴佛祖徒步下山，徒步路程達23.4公里。

市長黃偉哲迎東山佛祖回駕 (圖片來源：台南市政府提供)

台南市長黃偉哲表示，為讓民俗扎根校園，東山國小與文資處合作連續數年辦理民俗推廣活動，去年更完成民俗插畫繪製，113年度運用繪製成果、寓教於樂，由東山國中主辦民俗插畫推廣講座，聯合東原國中、東山國小、吉貝耍國小、聖賢國小、東原國小、青山國小等共7校進行推廣，讓在地學子透過生動繪畫認識民俗風貌。

文資處補充，台南7校將以民俗插畫、故事腳本為基礎，發展相關教材及小小解說員，於各學校內進行推廣，讓學子透過生動插畫認識民俗，了解迎佛祖之起源與重要內涵。

台南市府承諾，未來將持續推動民俗教育，讓東山迎佛祖的內涵向下扎根，從香路實地體驗、插畫故事推廣等多元管道，讓民俗信仰內涵以及深厚歷史能更為莘莘學子所認識。