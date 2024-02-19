大陸35歲女星劉雨欣（劉玥霏），曾獲得多項選美比賽冠軍，在古裝劇《步步驚心》中飾演明玉格格走紅，除了演員身分，她嘗試擔任幕後出品人，負責作品有《三生三世枕上書》，近年更擠進好萊塢當製片人；日前她透露自己在洛杉磯的房子慘遭洗劫，珠寶、手錶、現金全都不翼而飛，慘損失上千萬元人民幣。

劉雨欣19日在小紅書分享近況，標題寫下「太恐怖了，洛杉磯的治安已經不適合人生存了」，她透露帶家人出門旅行後發現位於洛杉磯的家被偷空，警察來了之後只是大致的看了一下，做完筆錄後就沒有後續，劉雨欣難過表示：「幾十年奮鬥的家當，一掃而空，珠寶，手錶，包，現金，錢包，卡等加起來幾千萬的損失吧。一邊收拾殘局，一邊想哭，老天爺就好像跟你開玩笑，不斷的讓你重頭再來，也許是覺得你跟過去告別的還不夠徹底吧」。

經歷這事之後，她留下了強烈的心理陰影，甚至不敢睡覺，也不想待在加州了，社區有些房子甚至一個月被偷五次，還有第一天沒偷完，第二天又來偷的，更打傷人，警察來後也沒解決問題，全靠自我保護，讓劉雨欣嘆：「這樣的治安還讓人怎麼敢居住？」，小偷能讓安保系統失靈，連銀行都常被搶，就算保險櫃埋在地底都能挖出。

她提到自己住在最好的社區，這次事件讓她認為住在那邊最好的方法就是多買保險，養十幾隻烈犬，家中最好都要有人，學槍保護自己，其他方法都沒用。