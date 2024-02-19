近日，大陸陝西榆林有網友爆料稱，吳堡縣某中學一名高三女生遭馬姓班主任猥褻，事後，班主任還辯解「把你當女兒」。然而，此後班主任遭停職停課。

據《瀟湘晨報》報道，當事人自稱是吳堡縣某中學高三的女學生，並被馬姓班主任叫到辦公室，以分析成績為由讓她坐在旁邊。「他拉我的右手，後面拉起我的左手，我左手有傷，他又拿了一個創可貼給我貼上。整個過程我掙脫過但是他又牽起來。又給我分析成績，但是總會扯到其他的事情上，比如說我很漂亮，還有別的不堪入耳的話。」

女學生迫於馬男是班主任，且整棟樓沒有任何人，她很害怕，只能一直忍著。「大概十分鐘左右，我要回教室，臨走之前一直抱著我不讓我走，我大腦一片空白身體僵硬……接著，他使勁拽了一把，在我臉上親了一口，我甩開他跑回了教室……」

事後，女孩打電話告知了父親，隔天放寒假後，由父親與馬姓班主任交涉。在班主任與父親的聊天截圖中，他多次表示「我對你女兒這兩年，真的像女兒一樣」、「如果你信任我，接下來四個月，對孩子我會像對自己孩子一樣；如果不信任我，校長答應調班」、「要我死了她就解氣了」。

班主任於2024年2月發送多條簡訊給女學生，他提到，「人都要有良心，你犯了錯，我都會原諒你，給你機會。我也一樣，重要的是以後改正……班主任、科任老師換誰？你有考慮過其他四十多位同學嗎？剩下四個多月了，對你、對其他同學都很重要……你要考慮後面的後果和影響……」

吳堡縣教育局2月18日表示，目前此事各部門正在處理，涉案老師已經在2月17日晚上被停職、停課，正在進一步深入調查核實，根據調查結果再進行下一步處理。此外，校方已經與涉事女生進行了溝通。 「校方已經與當事人及家長都見了面，目前該學生精神狀態很好。」

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